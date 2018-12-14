Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı
, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kahraman
atandı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Sakine Solmaz
Haberal getirilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Arı
'nın ataması gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı Gürbulak
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı
Dara ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.
CEO
14 Aralık 2018 Cuma 03:15