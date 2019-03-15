Atama Kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) ve Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun atandı.
DHMİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren
ve Mehmet Ateş
getirildi.
Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.
Türkiye, Güncel
Kaynak: AA