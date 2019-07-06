Atama kararları Resmi Gazete'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm ile Milli Savunma bakanlıklarına yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince atamalar yapıldı.

Buna göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Zehra Gülşah Arabacıoğlu, Talip Dönmez, Tevfik Mustafa Tuna, Abdullah Yıldız, Zeynep Akyürek Orman, Uğur Mavi, Vehbi Cankat Güneş, Ahmet Altan Akbaş, Beste Desticioğlu, Merve Demirci, Yasemin Sakarya, Ali Gül, Fatih Örnek, Lokman Atik, Tuğba Yiğit Yılmaz, Ayşe İdil Peşan, Bekir Kayran, Ceyda Demirer, Çağla Öksüz, Emrah Boyacıoğlu, Emre Alhayıroğlu, Ender Koca, Fatih Aydın, Fatih Kirit, Gökhan Dürümlü, Halil İbrahim Kocaer, Mustafa Şentürk, Oğuz Aydın, Pelin Pınar Koçak, Sadık Sezer, Selçuk Aytemir, Serhan Güner, Serhan Şuvak, Sezai Türeoğlu, Ali Sezer, Aydın Binici, Bertan Başar Erkeksoy, Mehmet Selim Özcan, Okan Duman, Şeyhmus Kadir Kanberoğlu, Volkan Huluz, Ali Emrecan Algın, Ayşe Özten Budak, Aytaç Ergil Özen, Elvan Gülçiçek Demirel, Fatih Özkul, Gürkan Teker, İlker Can Sayım, Mehmet Köseler, Mehmet Sait Erzincan, Murat Er, Onur Türker, Ömer Faruk Bostan, Sedat Avcı ve Serhat Akpınar ve Pelin Tonka atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Hasan Hüseyin Kınıkoğlu, Nuran Altunel, İnanç Özçakmak, Özgür Semiz, Sibel Çil, Mehmet Karaman, Ertuğrul Dede, Sedat Ergüven, Aydın Saffet Özkan, Murat Arslan, Ömer Faruk Gölbaşı ve Özcan İzgi getirildi.

Milli Savunma Bakanlığında atamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Albay Ümit Şükrü Ünlü, MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişliklerine Albay Mustafa Aydın, Albay Ahat Gümüştekin, Albay Mustafa Tetik, Albay İsmail Ersözlü ve Albay Murat Can atandı.

MSB Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanı olarak Albay Halil İbrahim Büyükbaş atanırken, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığına Albay Yıldırım Özerkan görevlendirildi.

Kaynak: AA