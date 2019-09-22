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Atama Kararları Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

22.09.2019 01:50Atama Kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Yasin Akdere getirildi.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan atandı. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

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