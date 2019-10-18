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Atama Kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

18.10.2019 08:55Atama Kararları Resmi Gazete'de
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu görevden alındı.
Öte yandan, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı getirildi.
Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevden alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven de görevden alındı. Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ünüvar atandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Salim Özpak atandı.
(İHA)

CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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