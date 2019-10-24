Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan'ın atanmasına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan atandı.

Öte yandan, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA