Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Büyükelçilik
ve general ile hakim ve savcı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç
'ın ata ndı.
Hazine ve Maliye
Bakanlığına açık bulunan Veri Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet Çetin
, Ahmet Gökhan Baygül, Ali Oral, Arif Birkent
, Aslı Batur, Aslı Erdoğan
, Ayça Sazak, Ayşe Sekine Postallı, Bekir Zal, Burak Barlak, Burcu Bal, Cansu Karataş
, Çağla Doğan, Demet Özkan, Döndü Gül, Elif Çakır
, Emrah Gümüş
, Emre Gül
, Erozan Tuğben Elyiğit, Eyüp Demir
, Eyüp Süğür, Fatih
Arkbaşı, Fatma Arslan, Fırat
Malaymar, Gökhan Yenal, Güçlü Akpınar
, Hakan Aktaş
, Halil Genç
, Hasan Yılmaz
, İbrahim Tokgöz
, Mehmet Bozkurt
, Mesut Bozkurt
, Mesut Karadağ
, Mete Ulutaş, Muharrem Bostan, Murat Akman
, Murat Çiftçi
, Murat Mustafa Demirel
, Murat Özdemir
, Murat Tuğcu, Mustafa Başgut, Mustafa Çağrı Demirci, Neşe Aydoğdu, Nurcan Özçelik, Nurdan Bektaş, Olgay Vanlı, Onur Günaydın
, Onur Özbey, Ömer Batur, Ömer Varışlı, Ramazan Koç
, Resul Akıntürk, Salih Bayındır
, Selin Durak, Semih Çakmak, Serdar Bilginer, Serkan
Aktaş, Sevgi Köprülü
, Sezgin Yıldırım, Tarık Aslan, Uygar Yılmaz, Yakup Cihan, Yakup Sanlı, Yener Kultufan ve Zekiye Doğan getirildi.
Genelkurmay Muharebe Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik
, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Kurmay Başkanlığı'na atandı.
"Hakim ve Savcı Atamaları"
Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, 19 hakim ve Cumhuriyet savcı adayının ataması gerçekleştirildi. Ankara
Hakim Adayı Hikmet Ertunç Alisbah Yogat Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Ömer Faruk Yanık Varto
(Muş
) Hakimliğine, Siirt
Hakim Adayı Muharrem Aydın Şirvan
(Siirt) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Baş Kastamonu
Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum
Hakim Adayı Zeynep Büşra Bilgi Midas (Bodrum
) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Furkan Buğra Bilgiç Bayat
(Çorum
) Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır
Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Çiçekçi Çerkezköy
(Çorlu
) Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy
Hakim Adayı İlter Gündüz Kadınhanı
(Konya
) Hakimliğine, Samsun
Hakim Adayı Diler Özdemir Yalvaç
Hakimliğine, Ankara Batı Hakim Adayı İbrahim Geylani Subaşı Bala
(Ankara) Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Züleyha Turhan Kulp
(Diyarbakır) Hakimliğine, İskenderun
Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Akif Yıldız Adilcevaz
(Bitlis
) Cumhuriyet Savcılığına, Antalya
Cumhuriyet Savcı Adayı Afşin
Ala Lice
(Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına İstanbul
Anadolu Hakim Adayı Muhammed Enes
Altınbaş Akdağmadeni
(Yozgat
) Hakimliğine, İskenderun Hakim Adayı Adem Ay Çermik
(Diyarbakır) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Bengü Gülderen
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane
Hakim Adayı Ömer Ersoy
Sözler Ezine
(Çanakkale
) Hakimliğine, İstanbul Anadolu Hakim Adayı Cihat Çağrı Yıldız Akçadağ
(Malatya
) Hakimliğine ve Ünye
Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Gökay
Akça Gercüş
(Midyat
) Cumhuriyet Savcılığına atandı. - ANKARA
Güncel
Kaynak: İHA