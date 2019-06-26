Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Toplu Konut İdaresine yapılan atamalar ve Tarım ve Orman Bakanlığındaki görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, açık bulunan Toplu Konut?İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Levent
Sungur ve Ömer Faruk Karabayır atandı.
Görevden almalar Bilecik
İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız
, Düzce
İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu
, Eskişehir
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt
, Kırklareli
İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş
, Uşak
İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman'ın görevlerinden alınmalarına karar verildi. Söz
konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapılırken, görevden almalar, aynı kararnamenin 2'inci maddesine göre yapıldı.