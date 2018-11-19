19 Kasım 2018, 20:15
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Ataman: Maccabi Çok Tehlikeli Takım

Ataman: Maccabi Çok Tehlikeli Takım

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'la yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak  müsabakayla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail temsilcisinin gücüne dikkati çekti.
Maccabi Fox'un sıkıntılı bir dönemden geçtiğini vurgulayan tecrübeli  teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Maccabi FOX'ta yakından tanıdığımız skorer oyuncular var. Özellikle  Scottie Vilbekin ve Michael Roll ikilisi, durdurulması gereken önemli skorerler.  Ayrıca Deandre Kane bu sezon çok formda. Pota altında da yine tanıdık bir isim  olan Alex Tyus ön plana çıkıyor. Maccabi FOX, sıkıntılı bir dönem geçirdi ama çok  tehlikeli bir takım. Bizim son maçlardaki oyun felsefemizi yine seyircimizin de  vereceği büyük destekle sahaya yansıtmamız gerekiyor. Mutlak kazanmamız gereken  çok önemli bir Avrupa Ligi maçı."
Lacivert-beyazlı takımın forvetlerinden Metecan Birsen ise, "Maccabi  FOX karşısında çok önemli bir maça çıkacağız. Başantrenör değişikliğine  gittiklerini biliyoruz. Sahaya daha farklı, daha motive çıkabilirler. Biz de  önlemimizi alıp, elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyarak galibiyet  serimize devam etmek istiyoruz. Panathinaikos maçında olduğu gibi, bu maçta da  seyircimizin müthiş desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
  
Sinan Erdem,Avrupa,İsrail,Fox

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