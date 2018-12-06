Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Real Madrid'i Gözüne Kestirdi

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ev sahibi avantajını kullanarak maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kazanmak için tüm enerjilerini ortaya koyacaklarını belirterek, "Real Madrid karşısında taraftarımızın da yaratacağı iç saha atmosferi ile birlikte galip gelmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız." dedi.

"ZOR MAÇ OLACAK"

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Ataman, "Real Madrid takımı özellikle hücumda Facundo Campazzo ve Jaycee Carroll'ı çok etkili kullanıyor. Pota altında da Walter Tavares, Gustavo Ayon ve Anthony Randolph gibi fizik gücü yüksek oyuncuları var." ifadelerini kullandı.