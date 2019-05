Atamkulov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

Kaynak: AA

NUR SULTAN/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısını bir an önce gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.Çavuşoğlu ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, başkent Nur Sultan'da yapılan "Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantı kapsamında, bu yıl Kazakistan'ın ev sahipliği yapacağı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nın hazırlıklarını gözden geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, teknik düzeydeki hazırlıkların ise zirveye kadar süreceğini söyledi.Çavuşoğlu, gelecek zirvede imzalanacak anlaşmalara ilişkin müzakerelerin tamamlanmasının önem arz ettiğine dikkati çekerek, geçmişte imzalanan bazı anlaşmaların revize edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bu anlaşma ve çabaların amacının, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ciddi potansiyel olduğunu vurguladı.Karşılıklı yatırımların arttırılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 'in birlikte tespit ettiği hedeflere ulaştırılması gerektiğini ifade etti.Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının bir an önce gerçekleştirmemiz gerekiyor. Her iki taraftan da en üst düzeyde eş başkanın olması bu mekanizmaya, ekonomik iş birliğimize ve ilişkilerimize verdiğimiz önemin bir göstergesidir." dedi.Kazakistan tarafından Başbakan'ın ( Askar Mamin ), Türk tarafından da Fuat Oktay'ın eş bakan olmasının KEK'in ve toplantılarının çok verimli ve etkin geçeceğinin sinyali olduğu değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, bu nedenle söz konusu toplantının en kısa sürede gerçekleştirilmesi için birlikte çalışacaklarını söyledi.Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarım ve turizm konusundaki tecrübelerinin Kazakistan ile paylaşılması konusunda hazır olduklarını belirterek, ulaştırma, Bakü-Tiflis- Kars demir yolunun Kazakistan'a kadar ulaştırılması ve kara yolu taşımacılığıyla ilgili iş birliğinin güçlendirilmesinin ekonomik iş birliğini daha da güçlendireceğini kaydetti.Öte yandan kültür ve eğitim alanındaki iş birliğinin önemine değinen Çavuşoğlu, bu alanlarda ilgili anlaşmaların müzakerelerini sürdürdüklerini vurguladı."Terörle mücadele ve güvenlik konularında iş birliğimizi derinleştirmeliyiz"Çavuşoğlu, mevkidaşı Atamkulov ile yaptığı görüşmelerde bölgesel konuların da ele alındığını aktardı.Kazakistan'ın bölgesel örgütlerde üstlendiği liderliği takdir ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye ve Kazakistan'ın ilerleyen süreçte birçok bölgesel platformda birlikte yer alacaklarını ifade etti.Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren ilk devlet başkanının Nazarbayev olduğunu ve Türk milletinin bunu unutmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:"FETÖ konusunda ve buradaki yapılanmaları konusunda da Kazakistan'dan beklentilerimizi bugün kardeşimize anlatma fırsatı oldu. Terörle mücadelede ve güvenlik konusunda özellikle de iş birliğimizi derinleştirmek için ilgili birimlerimizin daha yakın temasta ve çalışma içerisinde olması her iki tarafın da yararınadır."Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı değişiminin bu ülkeye yakışır şekilde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, 9 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılar diledi.Çavuşoğlu, Türk dünyasının Aksakalı Nazarbayev'in, Kazakistan'ın bağımsızlığın ardından hızla kalkınması ve uluslararası camianın saygın bir üyesi haline gelmesini sağlayan büyük bir lider olduğunu dile getirerek, Nazarbayev'in ülkesi ve Türk dünyası için yaptıklarını unutmayacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın her zaman Nazarbayev'i "Türk dünyasının Aksakalı" olarak nitelediğini söyledi. Güncel