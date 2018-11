Atanamayan Kadın Öğretmenden 2,5 Milyon TL'lik Yatırım

20 Kasım 2018 Salı 11:53



Yıllarca terörle gündeme gelen Mardin 'in Dargeçit ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar atanamayan ücretli tarih öğretmeni Medine Ağırman, ilçeye huzur ortamının gelmesiyle birlikte kolları sıvadı. Kentte son zamanlarda yaşanan turist yoğunluğundan ilçesinin de payını almasını isteyen Ağırman, yarısı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli, 2,5 milyon TL'lik otel inşasına başladı.Yıllarca terörle gündeme gelen Dargeçit, ilçede huzur ve güven ortamının sağlamasıyla birlikte yatırımlara kapısını açtı. İlçede yaşayan ve yıllarca atanmayı bekleyen ücretli tarih öğretmeni Medine Ağırman, Mardin'de son zamanlarda yaşanan turizm yoğunluğundan ilham alarak, kolları sıvadı. Girişimciliğe soyunan Ağırman, bir proje hazırlayarak, ilçede otel kurulması için çalışmalara başladı. TKDK'dan 1 milyon 250 bin TL destek alan Ağırman, 2,5 milyon TL'ye mal olacak otelinin inşasına başladı. Oteli, inşaatının 7 ay içerisinde tamamlanarak, hizmete girmesi planlanıyor."Otel ilçemizin kazancı olacak"Üniversite mezunu olduğunu ve atanamadığı için özel sektöre yöneldiğini anlatan Ağırman, "Otelimiz ilçenin 2'nci oteli olacak. 4 katlı ve 25 odalı olacak. Otelimizin inşası tamamlandıktan sona Dargeçit herkesin aklına bir turizm ilçesi olarak gelecek. Otelimiz Dargeçit'in değişen yüzü olacak. Çünkü burası sadece bir konaklama yeri olmayacak, topluma açık bir alan olacak. Bu sadece bizim değil ilçemizin kazancı olacak" dedi."Kendimi çok güçlü hissediyorum"Bu işe girişmesinin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Ağırman, "Tarihçiyim ama atamam olmadı. Evde oturacağıma, devletin desteğiyle bu işe giriştim ve kendimi çok güçlü hissediyorum. Toplumumuzda kadınlar genellikle memur olarak çalışıyor. Şu an Dargeçit ve ilçe kısımlarına baktığımızda böyle özel bir sektörün içinde böyle yüksek meblağda bir kadını bulmak imkansız. Bu benim için çok güzel bir şey ve aynı zamanda kadınların da önünü açacak bir şey" diye konuştu."Oteli topluma açmayı düşünüyorum"Kadın girişimci olarak oteli çoğunu kadın çalışanların istihdam edileceği bir işletme olarak planladığını kaydeden Ağırman, şunları söyledi:"Aynı zamanda sinevizyon odası olacak. Ben şu an ücretli öğretmenlik yapıyorum. Okullarımızda film izletme odalarımız bulunmuyor. Bunu topluma açmayı da düşünüyorum. Etkinlikler yaparak toplumun da faydalanmasını istiyorum. Özellikle köy çocuklarının gelip film izlemelerini, bir otelin nasıl olabileceğini, otelin içeriğini görmelerini isterim."Dargeçitli Hayrullah Akar ise, ilçede bu projenin gerçekleştirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem turizm açısından hem de dışarıdan gelen kamu personelleri için çok iyi oldu. Biz Dargeçit halkı olarak böyle bir yer açılmasını çok istiyorduk" ifadelerinde bulundu. - MARDİN