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Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan öğretmen adayı Recep Gürdal, ataması yapılmayınca ayakkabı boyacısı oldu.

24.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:14
Hakkari'nin ilçesinde yaşayan öğretmen adayı Recep Gürdal, ataması yapılmayınca ayakkabı boyacısı oldu.
2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Bölümünden mezun olan 32 yaşındaki Recep Gürdal, daha sonra Yüksekova'ya dönerek ücretli öğretmenlik yapmaya başladı. 1,5 yıl ücretli öğretmenlik yapan Gürdal, ataması yapılmayınca çocukluk mesleği ayakkabı boyacılığına başladı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Gever İş Merkezi'nde açtığı dükkanda kardeşleriyle birlikte ayakkabı boyacılığı yapan Gürdal, atanacağı günü özlemle bekliyor.
Öğretmenlik gibi çocukluk mesleği olan ayakkabı boyacılığını da en iyi şekilde yaptığını ifade eden Recep Gürdal, "Evvela ben bir öğretmenim. 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Edebiyat Bölümünden mezun oldum. Bir daha fırsat verilse, 'ne okumak istersiniz' derseler kesinlikle edebiyat öğretmenliği derdim. Çünkü öğrencileri çok seviyorum, insanları çok seviyorum, insanlara bir şeyler öğretmeyi çok seviyorum. Mezun olduktan sonra Yüksekova'da 1,5 yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenliği de zevkle yaptım. Hala da o öğretmenliği yapma arzusunu sürekli içimde çiçek yetiştir gibi yetiştirmeye çalışıyorum. Ha bugün, ha yarın bir şans gelirde öğretmenliğe başlarız ümidiyle bekliyorum. Biliyorsunuz bugün Öğretmenler Günü. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım" dedi.
Ayakkabı boyacılığı yaptığı için pişman olmadığını dile getiren Gürdal, "Bu mesleği seçtim, pişman değilim. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadım. Öğretmenlik müthiş bir meslek. Çünkü doktorları, mühendisleri, avukatları yetiştiren öğretmenlerdir. Ben her zaman bunu söylüyorum, ne iş yaparsanız yapın asla ve asla kalite ve dürüstlükten ödün vermeyin, en iyisi olmaya çalışın. Boyacıysanız en iyi boyacı olun" ifadelerini kullandı.
(Metin Tek/İHA)
Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu

Yüksekova, Edebiyat, Güncel

Kaynak: İHA


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