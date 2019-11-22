Haberler » Güncel » Atanamayan öğretmen KOSGEB desteği ile çikolatacı oldu - Haber

Atanamayan öğretmen KOSGEB desteği ile çikolatacı oldu

Atanamayan öğretmen KOSGEB desteği ile çikolatacı oldu Resim öğretmenliğinin verdiği avantajı da kullanarak çikolata kutularını kişiye özel tasarlıyorAMASYA - Resim öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 8 yıldır atanamayan Neslihan Kurtcu, KOSGEB'den aldığı destek ile Amasya'da...

22.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:22
Atanamayan öğretmen KOSGEB desteği ile çikolatacı oldu
Resim öğretmenliğinin verdiği avantajı da kullanarak çikolata kutularını kişiye özel tasarlıyor
AMASYA - Resim öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 8 yıldır atanamayan Neslihan Kurtcu, KOSGEB'den aldığı destek ile 'da açtığı çikolatacı dükkanıyla yeni bir meslek sahibi oldu. Kurtcu, çikolata kutularını da kişiye özel tasarlıyor.
Pamukkale Üniversitesinden 2011 yılında mezun olan Kurtcu, "Mezun olduktan sonra ben biraz özelde çalışmayı düşündüm. 5-6 yıl kadar özelde çalıştım ama bu süreçte sınavlara girdim. Bizim için çok zor bir sınav, resim ve müzik öğretmenleri bilirler hep güzel sanatlarla ilgili KPSS bizim için çok zorlu bir sınav. Tabii, bu benim elimdeydi biraz ama ben o zorluğu aşamadım, yapamadım. Boşta durmak istemedim, özelde çalıştıktan sonra hayat biraz sürükledi aslında ne yapalım, ne yapabilirim, ne olur. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle aslında bende bu fikir oluştu. KOSGEB'e gittim, kurs aldım, 1 haftalık bir eğitim aldım. Daha sonrasında proje yazdım, projeyi kendim yazdım. Olumlu oldu, olumlu geçti, olumlu dönüştü. Daha sonra yavaş yavaş ben de aslında çok hayalini kurdum mu, sadece inandım, olacağına inandım. Yapabilirim dedim. Herkes nasıl yapıyorsa ki birde şu vardı. İşsizlik evet işsizlik ülkemizde çok fazla ama bu birazcıkta bizim elimizde, imkanları biz değerlendirebiliriz. Bu yolu kendimiz açabiliriz. Evet, aslında bunun için okuyoruz. Yıllarca ben bunu güzel sanatlar lisesi mezunuyum. 4 yıl orada okudum sonra 4 yıl güzel sanatlar eğitim aldım üniversitede. Olmayı çok isterdim, yaptım da özelde hala sınava giriyorum ama herkes öğretmen olacak diye bir şey yok. Yani şu vardı ne olalım sınava girdiğimizde en kötü öğretmen oluruz ki bu şekilde zaten yığılmalar oldu. Aslında çok isteyen insanlar öğretmenliği yapmalı bence. Evet, herkes öğretmen olacak diye bir kural yok mezun olabiliriz ama devamında kendimize bir yolda açabiliriz. Ben öğretmenliğin avantajını şu anki işimde çok yaşıyorum. Süslemelerde, el sanatında beni diğerlerinden ayıran bir özellik oldu bu" dedi.
Kurtcu, resim öğretmenliğinin verdiği avantajı da kullanarak çikolata kutularını kişiye özel tasarlıyor.
Atanamayan öğretmen KOSGEB desteği ile çikolatacı oldu

Amasya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:44 Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (4)
19:43 Soylu: "Komşumuzu çıplak bırakan bir millet olmayacağız hiçbir zaman"
19:42 11 işçinin hayatını kaybettiği davada, bilirkişi 5 kişiyi kusurlu buldu
19:42 Denizli'de hazırladığı kuşakla uyuşturucu taşıyan kişi otogarda yakalandı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22:25 Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
22.11.2019 19:45:57