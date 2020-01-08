Atanamayınca lastikçisi oldu

KONYA'da üniversitede işletme öğrencisiyken staj için gittiği lastik firmasında önce muhasebeci olarak işe başlayan Filiz Kasapoğlu (42) okulu bitirdikten sonra atanamayınca, staj yaptığı firmanın satış müdürü oldu. 6 ay önce kendi işinin patronu olan Filiz Kasapoğlu, Konya 'nın ilk kadın lastik tamir ve satışını yapan işletmecisi oldu.

İşletme fakültesinde 22 yıl önce öğrenciyken staj için gittiği lastik firmasında muhasebe bölümünde işe başlayan Filiz Kasapoğlu, birkaç kez girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) atanamayınca, staj yaparken öğrendiği lastikçilik için kolları sıvadı. Yıllarca lastik satıcılığı yapan daha sonra bazı lastik şirketlerinde müdürlük ve genel koordinatörlük görevlerinde bulunun Filiz Kasapoğlu, 6 ay önce de kendi iş yerini açtı. Piyasada dolaşarak lastik satıcılığı yaptığını anlatan Kasapoğlu, "Üniversitedeyken, bir lastik firmasına staj için başladım ve devam etti. Depoda çalışan arkadaşlardan lastikle ilgili her şeyi öğrendim. Daha sonra bu işten zevk almaya başladım. İnsanların bir kadından lastik aldıklarında memnun olmalarından keyif aldım. Daha sonra piyasaya çıkarak lastikler satmaya başladım. Toptancılara, filolara ve firmalara giderek lastik sattım. Kendi araçlarının lastik ebatlarını bilmeyenlere ben anlatınca hoşlarına gidiyordu. Sonra bazı firmalarda satış müdürlüğü, şube müdürlüğü genel koordinatörlük yaptım görevleri yaptım. Çevremdeki insanlar sürekli 'kendi iş yerini aç' dediler. Ben de 6 aya önce kendi iş yerimi açtım" dedi.

'ATANAMAYINCA LASTİKÇİ OLDUM'

Atanamayınca staj yaparken öğrendiği lastikçiliğe döndüğünü söyleyen Filiz Kasapoğlu şöyle dedi:

"KPSS'ye birkaç kere girdim. Ama maalesef atanamadığım için nasıl olsa bir mesleğim var bu yolda devam edeyim. KPSS için gerçekten mücadele ettim. Kamuda iş bulabilmek için çeşitli sınavlara da girdim başarılı da oldum ama galiba atanmak için puanlar yeterli gelmedi. ya da kısmet değilmiş diyorum. Kısmetimde lastikçi olmak varmış. Bu mesleği yaptığım için de çok mutluyum. Esas mutluluk geri dönüşlerde oluyor. Lastiğin markası zaten belli ama bunu güvenim sizden almaları oldukça önemli"

'BAŞARMAK İSTİYORUZ'

Kadın müşterilerinden ve çevreden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Kasapoğlu, "Kadın müşterilerim sanayide bir kadının olduğunu bilip gelmelerinden mutlu olduklarını söylüyorlar. Ben sanayilerden hiç çekinmedim. Lastik satarken hep sanayilerdeydim. İlk başlarda herkeste bir şaşırma oluyordu tabi. Gurur duyanlar da oluyordu. İnşallah önayak olduğum kişiler de olur. Cesaret çok önemli bir şey. Bu cesaretle yeni kadın girişimcilerin de çıkmasını çok isterim Örnek olduğum kişiler olursa da gurur duyarım. İnşallah kadınların sanayiye daha rahatlıkla gelebileceği, daha mutlulukla ve güvenle gelebileceği işler başarmak istiyoruz" dedi.