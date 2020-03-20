Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Atasam, Saha İstanbul'a üye oldu - Haberler

Atasam, Saha İstanbul'a üye oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve en kapsamlı temel bilim yatırımı olarak 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesini bünyesinde...

20.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:43
Atasam, Saha İstanbul'a üye oldu
Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve en kapsamlı temel bilim yatırımı olarak 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesini bünyesinde barındıran Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) çeşitli bilim dergilerinde yer almaya ve bilimsel, akademik ve teknolojik gelişmeler üzerine çalışmalar yürüten kuruluşlara üye olmaya devam ediyor.

DAG'ın yakın zamanda dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden birisi olarak kabul edilen Science AAAS dergisine haber olduğunu hatırlatan Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyapak; Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki iş birliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi: SAHA İstanbul'a ATASAM'ın üye olarak kabul edildiğini belirtti.

SAHA İstanbul'un; Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünü ulusal ve uluslararası alanda güçlendiren lider bir küme olmak amacıyla ortaya çıktığı bilgisini paylaşan Yeşilyaprak: "Sanayimizin, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilerek, rekabet edebilirliğinin artırılması için, konu odaklı çalışan ya da çalışma potansiyeli olan nitelikli iş gücüne sahip, güç birliği ile ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara ortak platform ve ekosistem oluşturan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi: SAHA İstanbul'a; barındırdığı altyapılar, merkezler, laboratuvarlar, akademik ve teknik ekipleri ve ekipmanlarıyla çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda saygın birçok kurum ve kuruluşun üye olduğu SAHA İstanbul'a Atatürk Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) üye olarak kabul edildi" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB’den Kovid-19 önlemi! İstanbul’daki ulaşımda bir devre ara verildi Haberler
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
İran’da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi Haberler
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Loading