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Ataşehir açık hava konserleri Ekim ayında tüm hızıyla devam ediyor

Ataşehir'de açık hava konserleri Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor.

03.10.2019 14:17Ataşehir açık hava konserleri Ekim ayında tüm hızıyla devam ediyor
Ataşehir'de açık hava konserleri Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor.

Ataşehir Watergarden İstanbul'da düzenlenen açık hava konserleri Ekim ayında da dolu dolu devam ediyor. Konserler kapsamında 4 Ekim Cuma günü Bora Öztoprak, 5 Ekim Cumartesi günü Mustafa Sandal ve 6 Ekim Pazar günü saat Grup Vitamin sahne alacak.

Ekim ayı konukları Watergarden İstanbul'un Havuz Sahne'sinde birbirinden özel parçalarını ziyaretçiler ile buluşturacak. Her Cuma ve Pazar günü ise 90'lar konseptini sahneye taşıyacak olan sanatçılar, ziyaretçileri geçmişte bir yolculuğa çıkaracak.

Ekim ayın boyunca Ozan Orhon, Ece Seçkin, Onur Mete, Ragga Oktay, Buray, Hazal, Faruk K, Manga, Ah Canım Ahmet gibi sanatçılar sahnede olacak. - İSTANBUL

İstanbul, Ataşehir, Magazin

Kaynak: İHA

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