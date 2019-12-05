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Ataşehir açık hava konserlerinde muhteşem final

Ataşehir'de Ağustos ayında bu yana devam eden açık hava konserleri, Rubato, Seçil ve Ümit Sayın performanslarıyla son buluyor.

05.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:06Ataşehir açık hava konserlerinde muhteşem final
'de Ağustos ayında bu yana devam eden açık hava konserleri, Rubato, Seçil ve Ümit Sayın performanslarıyla son buluyor.

Watergarden 'da Ağustos ayından bu yana devam eden açık hava konserlerinde sona gelindi. Konser programları bu hafta sonu yapılacak Rubato, Seçil ve Ümit Sayın konserleri ile son buluyor.

Watergarden'da 6 Aralık 2019 Cuma günü saat 21.00'da Duru Ataşehir - Gig's Sahne'de Seçil ve Ümit Sayın sahne alacak. Aynı gün Havuz Sahne'de yapılacak açık hava konserinde ise saat 20.00'da Rubato sahne alacak. Tüm ziyaretçilerin ücretsiz izleyebileceği konserlerde sevilen sanatçılar birbirinden özel parçalarını seslendirecek. - İSTANBUL

Ümit Sayın, İstanbul, Ataşehir, Magazin

Kaynak: İHA

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