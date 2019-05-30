Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı

DİSK Genel İş'e bağlı belediye temsilcileri Ataşehir Belediyesi'nde, görev yeri değişikliklerine karşı bildiri dağıttı. İşçi temsilcileri, yasaya aykırı olarak görev yeri değişikleri yapıldığı yönündeki bildirilerini dağıttıkları sırada, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin korumları tarafından darp edildiklerini öne sürdüler.

DİSK Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1.Nolu Şube'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, bildiri dağıtan işçilere hakaret ettiği, korumaların ise darp ettiği iddia edildi.

CHP'li Başkan Battal İlgezdi'nin korumalarının saldırısına uğrayan işçiler, bildiri dağıtmanın hak olduğunu savundu. Yaşanan olayda, DİSK üyesi Murat Aydoğan yaralandı. Darp raporu alan Aydoğan, savcılığa şikayette bulundu.

DİSK'İN ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA DAĞITTIĞI BİLDİRİDE NE YER ALIYOR?

Battal İlgezdi'nin koruma ekibinin Murat Aydoğan'a darp etmesine neden olan DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1. No'lu Şubesi'nin bildirisinde, Ataşehir Belediyesi'nde yasaya aykırı şekilde yapılan görev ve işyeri değişikliğine derhal son verilmesi isteniyor.

Bildiride; "Ataşehir Belediyesi'nde gerek KHK ile belediye şirketine geçişi yapılan gerekse kadrolu olarak çalışan aralarında işçi arkadaşlarımız yasaya aykırı bir biçimde işyeri ve görev değişikliğine tabi tutulmaktadır. 4857 ve 6356 sayılı kanunların ilgili maddelerine aykırı uygulamaların son bulması adına sendikamız şubesi olarak tüm arkadaşlarımızı ve emek dostu olan herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Ataşehir Belediyesi yönetimine açık çağrı yaparak; bu kanuna aykırı uygulamadan derhal vazgeçilmesini işyeri-görev yeri değişikliği yapılan arkadaşlarımızın eski yerlerine dönmesini istiyoruz" ifade ediliyor.