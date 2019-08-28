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Ataşehir Belediyesi'nden sel mağdurlarına yardım

Ataşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ailelere yardım eli uzattı.

28.08.2019 11:54 Ataşehir Belediyesi'nden sel mağdurlarına yardım
Ataşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ailelere yardım eli uzattı. Mağdur ailelerin zararlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta sağanak yağış en çok Ataşehir'i etkilemiş ve bazı evleri su basmıştı. Mağdur olan vatandaşların ev eşyaları zarar görerek kullanılmaz hale gelmişti. Mağdur vatandaşların Ataşehir Belediyesi'ne yaptıkları başvurular üzerine, zararlarının karşılanması için çalışma başlatıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit edilen evlere giderek talep edilen; buzdolabı, çekyat, yatak, halı gibi ev eşyalarını teslim ediyor.

Ataşehir Belediyesi her yıl yüzlerce vatandaşın ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaçlar, yardımsever vatandaşların yaptığı bağışlarla daha çok kişiye ulaşıyor. - İSTANBUL

Ataşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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