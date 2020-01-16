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Ataşehir belediyesi önünde "işimiz geri istiyoruz" eylemi

ATAŞEHİR Belediyesi önünde toplanan, belediyeden haksız yere işten atıldıklarını söyleyen bir grup, "Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.

16.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:44
ATAŞEHİR Belediyesi önünde toplanan, belediyeden haksız yere işten atıldıklarını söyleyen bir grup, "Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.
Grup belediye binası önünde " Belediyesi Mücadelemiz İş, Onur Emek Mücadelesidir. İşimiz Geri İstiyoruz", "Direnişimizin 100 günü", "Hırsızlık yapmadık, onursuzluk yapmadık, Bankamatik memuru değiliz, işimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açtı.
Grup üyesi Melike Şahin "100 gündür Ataşehir Belediyesi önünde işimiz, ekmeğimiz, onurumuzdur diyoruz ve direniyoruz. İşçi arkadaşlarımızın haklarını savunduğumuz için işlerimizden çıkarıldık. bize yapılan haksızlığa karşı sessiz kalmadık. Bu gün 100. günümüz bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " dedi.
Ataşehir belediyesi önünde

Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA


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