Haberler » Güncel » Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan kararla, Ataşehir'de 12 Eylül darbesinde yer alan Kenan Evren, Sedat Celasun, Bülend Ulusu ile Nejat Tümer'in adını taşıyan cadde ve sokakların ismi değiştirildi.

18.10.2019 13:24Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan kararla, Ataşehir'de 12 Eylül darbesinde yer alan Kenan Evren, Sedat Celasun, Bülend Ulusu ile Nejat Tümer'in adını taşıyan cadde ve sokakların ismi değiştirildi.
Ataşehir Belediyesinin aldığı karar, komisyon raporunun ardından mecliste görüşüldü.
Alınan kararla İnönü Mahallesi'nde bulunan "Celasun Caddesi" ismi Yurtsever Caddesi, "Ulusu Caddesi" ismi 19 Mayıs Caddesi, "Evren Caddesi" ismi Millet Caddesi, "Kenan Caddesi" ise 23 Nisan Caddesi olarak değiştirildi.
Ayrıca yine Ataşehir'de bulunan "Tümer Sokağı"na Tabya Sokağı, "Kenanpaşa Sokağı"na ise Sancak Sokağı adı verildi.
Karar meclisten oy birliği ile geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kenan Evren, Ataşehir, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru
15:20 Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:15 Vatandaşlar el ele gönül gönüle Mehmetçiğe dua etti
15:15 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü
15:19 Kimyasal madde döken firmayı nöbet tutarak yakaladılar
15:14 Esnaftan temizlik işçisine plaket
15:18 Niğde patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı
18.10.2019 15:21:43