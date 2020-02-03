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Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

Ataşehir'de bir sitedeki 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

03.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:56Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği
'de bir sitedeki 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.

Ataşehir'de Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki 14 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangının çıktığı 14 katlı bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Yenişehir, Ataşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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