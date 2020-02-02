Haberler » Güncel » Ataşehir'de 2 yaşlı yolcunun halk otobüsündeki kavgası kamerada - Haber

Ataşehir'de 2 yaşlı yolcunun halk otobüsündeki kavgası kamerada

Haber Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAAtaşehir'de seyir halindeki bir halk otobüsünde biri kadın iki yaşlı yolcu arasında kavga çıktı.

02.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:46
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Ataşehir'de seyir halindeki bir halk otobüsünde biri kadın iki yaşlı yolcu arasında kavga çıktı. O anlar otobüste bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay geçen cuma günü Ataşehir Kayışdağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre seyir halinde ilerleyen bir otobüsün içindeki biri kadın 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki tarafın birbirine hakaret etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Birbirinin üzerlerine yürümeye çalışan yaşlı yolcuları otobüste bulunan diğer yolcular ayırdı. İki yaşlı yolcu otobüsten inerek uzaklaştı.
KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anı otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, seyir halinde ilerleyen otobüste 2 yaşlı yolcunun tartışmaya başladığı, tartışmanın yolcuların birbirine hakaret etmeye başlamasıyla kavgaya dönüştüğü, yaşlı yolcuların birbirlerinin üzerlerine yürümeye çalıştığı ve otobüsteki diğer yolcuların iki yaşlı yolcuyu ayırmaya çalıştığı görülüyor.
Ataşehir'de 2 yaşlı yolcunun halk otobüsündeki kavgası kamerada

kavga, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 19:32:51