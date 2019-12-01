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Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHAAtaşehir'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

01.12.2019 23:17 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:22
Haber-Kamera Murat KORKMAZ DHA
'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımların çatı katında bulunan izocamlara sıçraması sonucu yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul, Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA


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