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Ataşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor

Ataşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 öğün sıcak yemek ve erzak kolisi yardımı yapıyor.

12.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:16
Ataşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor
Ataşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 öğün sıcak yemek ve erzak kolisi yardımı yapıyor. Hijyen kurallarına uyularak dev kazanlarda hazırlanan yemekler, sıcak bir şekilde evlere dağıtılıyor.
Ataşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtımı yapıyor. Yemekler, Ataşehir Belediyesi Aşevi'nde hijyen koşullarına uygun olarak hazırlanıyor. Dev kazanlarda pişirilen yemekler, büyük bir özenle paketlenerek ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 18 bin adet erzak kolisi yardımı da yapılıyor.
"KOMŞULARIMIZ EVDE KALDIKÇA BİZ KENDİLERİNE ULAŞACAĞIZ"
Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gürsel Sarımaden, "Belediye Başkanımızın talimatıyla kriz merkezimizi oluşturduk. Zaten çalışmalarımız dahilinde ihtiyaç sahiplerimiz belliydi. Kaymakamlığın vefa grubu oluşturmasıyla birlikte 'evde kal' çağrılarından sonra talepler çoğalmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dün de bugün de yaklaşık 15 bin tane ekmek, 4 bin 700 haneye 2 öğün olmak üzere sıcak yemek ve erzak dağıtıyoruz. Ataşehir'de girmediğimiz ev kalmayacak. Komşularımız evde kaldıkça biz kendilerine ulaşacağız. Vatandaşımızı evde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
"VATANDAŞLARIMIZA GÜNDE 2 ÖĞÜN SICAK YEMEK SUNUYORUZ"
Ataşehir Belediyesi Gıda Teknikeri Sevgi Bilgin ise, "Vatandaşlarımıza günde 2 öğün olmak üzere sıcak yemek sunmaktayız. Korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza 7 gün çıkacak şekilde sıcak yemek imkanı sunuyoruz. Arkadaşlarımıza, sağlıklı bir şekilde, hijyen kurallarına uyarak yemeklerimizi paketliyoruz, sıcak bir şekilde vatandaşlarımıza gönderiyoruz" diye konuştu.
(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ataşehir, Güncel
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