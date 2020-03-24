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Ataşehir'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği

Ataşehir'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelince belediyeden ekmek ve yemek desteği geldi Koronavirüs salgını nedeniyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Ataşehir Belediyesi ilçedeki 65...

24.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:28
Ataşehir 'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelince belediyeden ekmek ve yemek desteği geldi
İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Ataşehir Belediyesi ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 öğün yemek ve ekmek desteği veriyor. AŞ evinde dev kazanlarda büyük bir özenle hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtılırken ayrıca ekmek de veriliyor.
Ataşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasıyla beraber aşevi yardımlarını artırdı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan ve hasta olan vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek desteği sağlanıyor. Haftanın 5 günün verilen yemek haftanın yedi gününe çıkarıldı. Aşevinde pişirilen yaklaşık 3 bin kişilik yemek ilçede bulunan yaşlılara ve yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılıyor.
Konu hakkında bilgi veren Ataşehir Belediyesi Diyetiysen Sibel Yurduşen, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı getirildi. Biz de dışarı çıkamayan yaşlılarımıza elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Evlerine yemeklerini götürüyoruz. Ekmelerini, kolonyası, temizlik ürünlerini veriyoruz. Evde kalsınlar istiyoruz. Biz her şekilde yardım etmeye hazırız. Biz günlük 3 bin 3 bin 500 kişilik yemek çıkarttık. Bu süre zarfında daha fazla yemek sayımız arttırmaya başladık. Normalde haftanın 5 günü dağıtıyorduk. İki öğün olmak üzere. Artık haftanın 7 gününe çıkarttık. 4 çeşit yemek çıkartıyoruz. Yaşlılarımızın neye ihtiyacı varsa yardım ediyoruz. Korona virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı" dedi.
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Ataşehir’de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği

Kaynak: İHA

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Ataşehir'de 65 yaş üstüne evde sıcak yemek ve ekmek desteği
Etiketler : Koronavirüs, Ataşehir, Yerel

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