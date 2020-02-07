Haberler » Güncel » Ataşehir'de 65 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu - Haber

Ataşehir'de 65 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu

ATAŞEHİR'de kendisinden dört gündür haber alınamayan 65 yaşındaki ayakkabıcı Ahmet Bülbül'ü esnaf arkadaşları dükkanında ölü olarak buldu.

07.02.2020 22:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:28
ATAŞEHİR'de kendisinden dört gündür alınamayan 65 yaşındaki ayakkabıcı Ahmet Bülbül'ü esnaf arkadaşları dükkanında ölü olarak buldu. Bülbül'ün son zamanlarda dükkanında kaldığı öğrenildi.
'de ayakkabıcılık yapan 65 yaşındaki Ahmet Bülbül'den dört gündür haber alamayan esnaf arkadaşları akşamüstü Bülbül'ün Küçükbakkalköy Mahallesi Mavideniz Sokak'taki dükkanına geldi. İçeriye giren kişiler Bülbül'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Dükkana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bülbül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de dükkanda incelemede bulundu. Ahmet Bülbül'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ahmet Bülbül'ün eşinden ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ataşehir'de 65 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ölü bulundu

Ahmet Bülbül, Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 23:56:27