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Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor ağır yaralandı

ATAŞEHİR'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı kadın ağır yaralandı.

16.10.2019 07:48Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor ağır yaralandı
ATAŞEHİR'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı kadın ağır yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIRSağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldıran Dilber Ayçiçek Çeçen'in durumu ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlerin konuyla ilgili ifadeleri alınırken olayla geniş çaplı soruşturma sürüyor. Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı öğrenildi. İddiaya göre Çeçen'in psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü.


- İstanbul

Ataşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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