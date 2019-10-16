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Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Ataşehir'de, bir binanın 8. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

16.10.2019 11:50Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Ataşehir'de, bir binanın 8. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, beyin cerrahı olduğu öğrenilen Dilber Ayçiçek Çeçen, ikamet ettiği Ataşehir Bulvarı'ndaki sitede bulunan 12 katlı binanın 8. katından düştü.
Beton zemine düşerek ağır yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi doktor eşi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede incelemelerde bulunan polis, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

Ataşehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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