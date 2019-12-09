Haberler » Güncel » ATAŞEHİR'DE ADRES SORMA BAHANESİYLE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haber

ATAŞEHİR'DE ADRES SORMA BAHANESİYLE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAAtaşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

09.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:53ATAŞEHİR'DE ADRES SORMA BAHANESİYLE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını gösterdiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Ataşehir'de dün meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü,  eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından da genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç., polise giderek sürücüden şikayetçi oldu. Plakayı tespit eden Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan U.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan  U.. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı.  Cihan U.  emniyette suçlamaları kabul etmeyerek "Tuvaletten çıktım, fermuarım açık kamış" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.  Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Polis merkezinden görüntü

-Şüphelinin çıkışı

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler



Ataşehir, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49 Başkan Yılmaz Yediselviler sakinleri ve esnafıyla buluştu - Haber
15:48 MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN SIRRI ORTAYA ÇIKTI - Haber
15:48 Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım" - Haber
15:48 Karslı hayırsever mezun olduğu okuldaki 500 çocuğa giyim yardımında bulundu - Haber
15:43 BTSO İnşaat Konseyi Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ı ağırladı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:50:19