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Ataşehir'de alışveriş merkezinde yangın paniği

Ataşehir'de alışveriş merkezinde yangın paniğiİSTANBUL - Ataşehir'de bir alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir depoda kabloların yanmasıyla yangın çıktı.

21.08.2019 20:19
Ataşehir'de alışveriş merkezinde yangın paniği
Ataşehir'de alışveriş merkezinde yangın paniği
İSTANBUL - Ataşehir'de bir alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir depoda kabloların yanmasıyla yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otoparkı dumanlar kapladığı görüldü.
Ataşehir'de bulunan bir alış veriş merkezinin otopark katındaki bir depoda saat 18.00 sıralarında yangın meydana geldi. Depodaki kabloların alev almasıyla çıkan yangın nedeniyle otoparkı yoğun duman kapladı. Otoparkta bulunan görevliler yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altona alındı.
Ataşehir'de alışveriş merkezinde yangın paniği

Ataşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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