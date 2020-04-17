Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ATAŞEHİR'DE BETON MİKSERİ KAZASI

Meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok sayarak kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınlama peşine düştü.

17.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:53
Meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok sayarak kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınlama peşine düştü.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Kaza saat 13.00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi TEM bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Yücel Alkan (35) 'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpan beton mikseri devrildi. Kaza nedeniyle sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücüyü araçtan çıkartmak için çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri kaza alanında hazır bekledi. Olay yerindeki bazı meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi yok sayarak kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınlama peşine düştü. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafeyi koruyamayan vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.Sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda araçtan çıkartıldı. Sürücü Alkan, sedyeyle ambulansa taşındı ve Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen beton mikseri vinç yardımıyla kaldırılacak. ATAŞEHİR’DE BETON MİKSERİ KAZASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ataşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul’a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Bilim Kurulu üyesi: Ovalı’nın bulduğunu söylediği ilaç zaten deneniyor Haberler
Bilim Kurulu üyesi: Ovalı'nın bulduğunu söylediği ilaç zaten deneniyor
Hayatını kaybeden minik Pars’ın annesiyle olan videosu yürek dağladı Haberler
Hayatını kaybeden minik Pars'ın annesiyle olan videosu yürek dağladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haberler
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Haberler ›› Güncel ››ATAŞEHİR'DE BETON MİKSERİ KAZASI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:26: Sokağa çıkma yasağı öncesi, pazar ve sokaklarda yoğunluk - Haber 16:25: Posbıyık, eski cumhurbaşkanı için anma mesajı yayınladı - Haber 16:24: Gençlik ve Spor Bakanlığından, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlayan Kambur'a teşekkür - Haber 16:24: İstanbul'daki belediyelerin koronavirüs önlemleri - Haber 16:24: Pakistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer 22 Nisan'da - Haber 15:53: Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti - Haber 15:44: Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin 14:37: Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - Ekonomi 12:11: Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim - Haberler 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi