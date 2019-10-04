Haberler » Güncel » Haber

Ataşehir'de boyacıda çıkan yangın çevre binalara sıçradı

Ataşehir'de bir boyacıda çıkan yangın binaya ve oto yıkamacıya sıçradı.

04.10.2019 21:45
Ataşehir'de bir boyacıda çıkan yangın binaya ve oto yıkamacıya sıçradı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, dükkanın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçerenköy Mahallesi Doğanbey Caddesi Ertaç Sokak'ta bir boyacıda çıkan yangın arkasında bulunan binaya ve yanındaki oto yıkamacıya sıçradı. Çevre sakinleri hemen olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında ölü ya da yaralı olmazken büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası sinirlerin gerilmesi sonucu iş yeri sahipleri arasında ufak arbede yaşandı. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı. Yangın anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
(İHA)
Ataşehir'de boyacıda çıkan yangın çevre binalara sıçradı

Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:50 Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
01:45 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
01:27 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:22 Eski Irak Başbakanı İbadi'den "erken seçim" çağrısı
01:15 Geceyi şimşekler aydınlattı
01:14 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
01:10 Türkiye'den Irak hükümetine çağrı