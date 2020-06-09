ATAŞEHİR'DE ÇALDIKLARI EŞYALARI BATTANİYEYE SARIP TAŞIYAN HIRSIZLAR KAMERADA

ATAŞEHİR'de bir evden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler, çaldıkları eşyaları battaniyeye sararak götürdüler, taşımakta zorlandıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

09.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:34
ATAŞEHİR'de bir evden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler, çaldıkları eşyaları battaniyeye sararak götürdüler, taşımakta zorlandıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesindeki bir evden 19 Mart günü saat 17.00 sıralarında televizyon ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin H.Y.(16) olduğunu belirledi. Şüphelilerden H.Y. 6 Haziran günü Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından arandığı tespit edildi. H.Y., emniyetteki ifadesinde televizyon ve dizüstü bilgisayarı çalıp 650 lira karşılığında sattığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iki şüphelinin evden çaldıkları televizyon ve dizüstü bilgisayarı sardıkları battaniye ile taşıdıkları görülüyor. ATAŞEHİR’DE ÇALDIKLARI EŞYALARI BATTANİYEYE SARIP TAŞIYAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Ataşehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu’ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman’ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım’ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››Güncel››ATAŞEHİR'DE ÇALDIKLARI EŞYALARI BATTANİYEYE SARIP TAŞIYAN HIRSIZLAR KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:42: Hilvan Belediye Başkanı Bayık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 13:42: İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Haber 13:41: İzmir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı - Haber 13:40: Son Dakika: Beşiktaş'ta yol çökmesi - Haber 13:40: Bünyan'da öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahiplerine 350 çuval un yardımı yaptı - Haber 12:24: Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum - Haber 12:17: Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı - Magazin 11:01: Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler 08:22: Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor - Ekonomi