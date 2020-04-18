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ATAŞEHİR'DE CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ; EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTIM

Ataşehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir sürücüye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

18.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:24
Ataşehir 'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir sürücüye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı. Sokağa çıkmak için belge gösteremeyen sürücü "Ekmek almak için çıkmıştım" dedi.
Gece 00.00'da başlayan ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ataşehir Alanaldı Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan bir sürücünün yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine araç sürücüsü, ceza yazan polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü "Ekmek almak için aracımla dışarı çıkmıştım. Arkadaşlar haklılar görevlerini yapıyor. Sebebi zaruri de olsa görevlerini yapıyorlar. Saygı duyuyoruz" dedi. Ekipler belgeleri olan sürücü ve vatandaşları da maske takmaları konusunda uyardı. ATAŞEHİR’DE CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ; EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTIM

Kaynak: DHA

Etiketler: Ataşehir, Polis, Güncel
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