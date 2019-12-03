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Ataşehir'de cip ormanlık alanda alev alev yandı

ATAŞEHİR'de ormanlık alanda bir cip alev alev yandı.

03.12.2019 07:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:25Ataşehir'de cip ormanlık alanda alev alev yandı
ATAŞEHİR'de ormanlık alanda bir cip alev alev yandı. Cipteki yangının ağaçlara sıçramaması olası bir orman yangınının önledi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Ferhatpaşa Mevkiindeki ormanlık alandaki cipte çıktı. Offroad araçlarının kullandığı güzergahta ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunduğu öğrenilen cip henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yolun bozuk ve engebeli olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Alev Alev yanan cip kullanılamaz hale geldi. Orman İtfaiyesi'nden talep edilen destek üzerine, olay yerine ulaşan ekipler yanan cipe müdahale etti. Yangının ağaçlara sıçramaması olası bir orman yangınının önledi. Çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul

Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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