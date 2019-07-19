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ATAŞEHİR'DE DEVRİLEN KAMYONET NEDENİYLE TRAFİK DURDU

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

19.07.2019 17:56 ATAŞEHİR
Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ataşehir TEM Bağlantı yolu Dudullu Sapağı'nda meydana geldi. Fahri Turan  Dudullu Sapağı'na geldiğinde kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet devrilirken Turan kazayı hafif yaralı atlattı. Devrilen kamyonetin kaldırılması için vinç istendi. Kaza nedeniyle Dudullu Sapağı uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü
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-Devrilen kamyon

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Vinç yardımıyla kamyonun kaldırılması

-Trafikte bekleyen vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay


Kaynak: DHA
Ataşehir, Dudullu, Güncel

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