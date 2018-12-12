Ataşehir'de "Dur" İhtarına Uymayan Araca Ateş Açıldı: 1 Ölü

Ataşehir
'de "dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 ölü
İSTANBUL - Ataşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu aracın arka koltuğunda oturan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücüsü göz altına alınırken bir şahıs ise kaçtı. Olay, 16.00 saatlerinde, Ataşehir Mustafa Kemal mahallesi 3007 caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 34 BAF 278 plakalı otomobilden şüphelenip durdurmak istiyor. Durmayan aracı takibe alan ekipler, aracı durdurmak için ateş ediyor. Ateş edilen araçta bulunan Cihan Seyhan
yaralandı. Şüpheli araçta bulunan ve 8 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.S. gözaltına alındı. 5 ayrı suçtan aranması bulunan G.S.'de kaçtı. Olay sonrası, Cihan Seyhan Kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.Araçta 2 tabanca bulunduEdinilen bilgiye göre otomobilde yapılan aramalarda 2 adet tabanca bulundu. Tabancalara balistik incelemesi yapılmak üzere el konuldu.Yakınları hastaneye akın ettiOlay sonrası Cihan Seyhan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastaneye akın etti. Burada bir süre duran yakınları, Seyhan'ın ölümü ile yıkıldı."Gençlerimiz ölmesin"Ölen Cihan Seyhan'ın amcası Şakir Seyhan, "Olay, çocuklar arabaya biniyor, uygulama noktasında durdurulmak isteniyor ama galiba ehliyeti olmadığı için kaçıyor. Polis
ekipleri arkadan ateş ediyor ve bizim gencimiz Cihan Seyhan'ımız, iki aylık evli gencimizi öldürüyorlar. Emniyet bize, kaçtığını ve polisin de ateş ettiğini söylüyor. Ben buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, eğer bu devlet hepimizin ise gerçekten büyük bir acı. Devlet büyüklerimizin buna sessiz kalmasını istemiyoruz. Ateş eden polis şu an savcılıktaymış. Biz şuan da şoktayız. Devletimizden tek ricam, böyle masum gençlerimiz ölmesin, bir hata yapmış olabilir ama bizim devletimiz polisimiz bunu yapmaması lazım" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seyhan,Ataşehir
12 Aralık 2018 Çarşamba 00:18