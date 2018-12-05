Ataşehir'de Düzenlenen Tefeci Operasyonunda 11 Kişi Gözaltına Alındı

Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, tefecilik ve tehdit suçlarından aranan Bekir Teker gözaltına alındı. Teker, Erhan Timuroğlu'nun öldürdüğü kız kardeşi bankacı Ceylan Timuroğlu'nun sevgilisi olarak tanınıyordu.

TEFECİLERE POLİS OPERASYONU

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu yakasında tefecilik yapan Bekir Teker grubuna yönelik geçen Kasım ayında operasyon düzenledi.

10 ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda Bekir Teker'in 10 adamı tefecilik ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı. Bekir Teker son anda kaçtı. Organize polisi, Bekir Teker'in Ataşehir'de olduğunu tespit etti. Sokak üzerinde yürüyen Bekir Teker kıskıvrak yakalandı.

Bekir Teker grubu 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Bekir Teker tutuklandı

ÖLDÜRÜLEN BANKACI CEYLAN TİMUROĞLU'NUN SEVGİLİSİ

Bekir Teker, kardeşi Erhan Timuroğlu tarafından öldürülen Ceylan Timuroğlu'nun sevgilisi olarak biliniyordu. Erhan Timuroğlu kız kardeşini Bekir Teker ile ilişkisi yüzünden öldürdüğü ileri sürülmüştü.