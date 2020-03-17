ATAŞEHİR'DE ECZANEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Ataşehir'de bir eczanede koronavirüse karşı çalışanlar 1,5 metre kuralına uyarak eczanenin girişine şerit çekti.
17.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:04
Ataşehir 'de bir eczanede koronavirüse karşı çalışanlar 1,5 metre kuralına uyarak eczanenin girişine şerit çekti. Eczaneye gelen vatandaşlar uygulamaya destek verdi.Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir eczane koronavirüse karşı ilginç bir uygulama başlattı. Eczanenin girişine şerit çeken çalışanlar "Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatan 1,5 metre kuralının önemi nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız uygulamaya göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz" yazısı asıldı. İlaç almaya gelen vatandaşlar eczaneye giremezken, istedikleri ilaç ve malzemeleri eczane çalışanlarından kapıda teslim aldı. Eczane çalışanları uygulama konusunda konuşmak istemezken, eczaneye gelen vatandaşlar uygulamayı olumlu karşılayarak destek verdi.Eczaneye gelen Zeynel Kürkçü, "Güzel bir uygulama. 1 metreden aldık ilaçlarımızı içeri girmeden. Önlemi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız" diye konuştu. İlaç almaya geldiğini söyleyen Zekeriya İleri "İçeri giremedik, kapıdan aldık ilacımızı. Koronavirüs için önlem alınmış." diye konuştu.Görüntü dökümü: ---------------------Eczaneden görüntü-Eczane girişine asılan not-Eczane girişine çekilen şerit-Çalışanlardan görüntü-Eczaneye gelenlerden görüntü-Vatandaşlar ile röp-Genel ve detay görüntüler- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Ataşehir, Güncel
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