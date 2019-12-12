Ataşehir'de en iyi iş fikri seçildi

Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi'nde (AKAGİM) kamplara katılan girişimciler, iş fikirleriyle jüri karşısına çıktı.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 3 yıl önce Ataşehir Belediyesi'nin bünyesinde kurulan AKAGİM, girişimcilere iş fikirleri oluşturulması ve tasarlanması aşamalarında destek veriyor. Girişimcilere eğitim ve mentor desteği sağlayan AKAGİM'de, işini kurmuş veya kurma aşamasında olan girişimcilere de 1 yıl boyunca kullanabilecekleri ücretsiz ofis imkânı sunuluyor.

AKAGİM'de eğitim ve mentor desteklerinden yararlanmış 7 girişimci; eğitim, sağlık, giyim, ekolojik hediye kutuları, tıbbi bitki yetiştiriciliği ve hazır gıda alanlarında geliştirdikleri projelerinin sunumlarını yaptılar.

Kendilerini ve projelerini tanıtan girişimciler; pazar araştırmalarını, piyasa analizlerini, müşteri potansiyellerini sunup, projelerindeki hedef kitle, rakipler ve maliyet hakkında da bilgi verdi.

AKAGİM Sahne etkinliğinin jüri üyeleri; Ataşehir Belediye Meclis Başkan 1. Vekili Sevgi Uluğ, Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Ayşin Şişman, Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilay Utku Karaca, Gedik Üniversitesi Eğitmenleri Dr. Şefik Naci Adalılar, Serhan Perker ve Şükür Çağlayan'dan oluştu.

Jüri üyeleri, ev hanımlarına yardımcı olacak projelerden, ihracat hedefine varacak projelere kadar farklı iş fikirleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmeler sonucunda Ayça Tekyıldız, "Yenidoğan Sarılığına Fototerapi Çözümü" projesiyle Girişim Hızlandırma Kampı'nın birincisi oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar tarafından Ayça Tekyıldız'a plaket takdim edildi.

Birincinin açıklanmasının ardından, 2019 yılı 2. Girişim Hızlandırma Kampı'na katılarak; 3 ay süren eğitim, seminer ve mentor desteklerinden yararlanan 20 girişimciye sertifika verildi.

AKAGİM 'de 2019 yılının 2. Girişim Hızlandırma Kampı, AKAGİM Sahne etkinliği ile tamamlandı.