Ataşehir'de gece vakti otomobil kundaklayan şahıslar kamerada

Kaynak: İHA

Ataşehir'de gece vakti otomobil kundaklayan şahıslar kameradaMotosiklet ile geldiler, aracı kundaklayıp kaçtılarİSTANBUL - Ataşehir'de motosikletli iki kişi, park halindeki bir aracı kundaklayıp olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, olayın alacak verecek meselesi olduğu anlaşıldı. Kundaklama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Motosiklet ile aracın yanına gelen iki kişi, Nail Kundakçı'ya ait otomobile önce hasar verdi. Daha sonra şahıslar aracın üzerine yanıcı madde atarak aracı kundakladılar. Motosikletli şahıslar olay yerinden hızla uzaklaşırken aracın yandığını gören bir vatandaş yangına müdahale etti. Yangını söndüren vatandaş, olayı aracın sahibine ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs ile kundaklanan aracın sahibi Nail Kundakçı arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Kundaklama anları bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motorlu şahıslar geliyor, aracı kundaklıyor ve kaçıyor.