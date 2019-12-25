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Ataşehir'de gecekondu yangını

Ataşehir'de bir gecekondunun bahçesindeki hurdalık eşyaların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

25.12.2019 04:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 04:58 Ataşehir'de gecekondu yangını
'de bir gecekondunun bahçesindeki hurdalık eşyaların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Barbaros Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta bulunan bir gecekondunun bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçedeki hurdalık eşyaların alev almasıyla büyüyen yangın, bitişikteki iki gecekonduya sirayet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, alevlerin sıçradığı iki gecekondu ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.
Yoğun dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisine sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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