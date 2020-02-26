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ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ATAŞEHİR'de otomobille Özel Halk Otobüsü çarpıştı.

26.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:23ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de otomobille Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp, duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında 'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüs

-Detaylar



Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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