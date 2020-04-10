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ATAŞEHİR'DE HASTANEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Haber: Ali ABLAY / İSTANBUL (DHA ATAŞEHİR'DE hastanede odalarına girerek hasta ve hasta yakınlarına ait cep telefonlarına çalan şüpheli yakalandı.

10.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:21
ATAŞEHİR'DE HASTANEDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Haber: Ali ABLAY/ İSTANBUL (DHA ATAŞEHİR'DE hastanede odalarına girerek hasta ve hasta yakınlarına ait cep telefonlarına çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hastane ve bir marketten yaptığı hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Ataşehir 'de 14 Martta bir hastanede hasta odasında cep telefonu çalınan hastanın şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen Ataşehir İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, hırsızın hastanedeki hasta odalarını tek tek gezdiğini tespit etti.  Aynı kişinin 7 Nisan tarihinde bir markette  bin 510 lira çaldığını işyerinin kamera kaydından tespit eden polis, hırsızın aynı suçtan 16 ayrı kaydı bulunan Serhat K. (29) olduğunu tespit etti. 7 Nisan tarihinde İçerenköy'de bir apartmanda 3 çift ayakkabı, bir bebek arabası ve bebek araç koltuğu çalındı. Kayışdağı Uslu Caddesi üzerinde mobil park görevlileri tarafından görülen Serhat K., gözaltına alındı. İfadesinde hastanede çaldığı telefonu 600 liraya sattığını, telefon parası ve işyerinde çaldığı parayla uyuşturucu aldığını, ayakkabıları ise çalmadığını söyledi.  Serhat K., "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "Açıktan hırsızlık", "Güveni kötüye kullanma", "Yağma", "Evden Hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Ataşehir, DHA, Güncel
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