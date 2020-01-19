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Ataşehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar tutuklandı

Ataşehir'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

19.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:51
'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta saat 15.20'de Örnek Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Binadan çıkıp kaçmaya çalışan şüpheli 2 kadın, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler Güllü B. (20) ve Emine K'nin (20) kovalamaca sırasında yere attıkları altın bileklik ve kapıyı açtıkları plastik parça da ele geçirildi. Gözaltına alınan Güllü B'nin hırsızlıktan 10, Emine K'nin de aynı suçtan 5 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ataşehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA


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