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Ataşehir'de hırsızlık zanlısı yakalandı

Ataşehir'de bir otomobilden cep telefonu çaldığı iddia edilen yaşı küçük şüpheli yakalandı.

24.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:30
Ataşehir 'de bir otomobilden cep telefonu çaldığı iddia edilen yaşı küçük şüpheli yakalandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, 18 Mart'ta Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde park halinde bulunan ve kapı kilidi açık olan bir aracın içinde bulunan cep telefonunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından yaşı küçük şüpheli H.D'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti ve telefonu polise teslim etti.
Şüphelinin emniyette 4 kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık, tehdit ve mala zarar verme, yağma, gasp ve güveni kötüye kullanmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi.
Güvenlik kamera görüntülerinde sürücünün araçtan yük indirirken araç etrafında dolaşan şüphelinin cep telefonunu çalma anları görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. Ataşehir’de hırsızlık zanlısı yakalandı

Kaynak: AA

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Ataşehir'de hırsızlık zanlısı yakalandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Güncel

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