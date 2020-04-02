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ATAŞEHİR'DE HURDA DEPOSU AYNI GÜN İKİ KEZ YANDI

Ataşehir'de hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

02.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:02
ATAŞEHİR'DE HURDA DEPOSU AYNI GÜN İKİ KEZ YANDI

Ataşehir 'de hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, gece de aynı yerde yangın çıkması nedeniyle polis ekipleri yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yangın,  saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3006. Caddesi üzerinde çıktı. Hurda deposu olarak kullanılan iş yerinden alevler yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Hurdalık çevresinde yaşayan vatandaşlar, korku dolu gözlerle yangının söndürülmesini bekledi. Gecede aynı yerde çıkan yangın nedeniyle  polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görgü tanıkları "Isıtıcıdan çıkmış herhalde gecede çıktı burada yangın. Ekipler geldi söndürdü, yine yangın çıktı" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Hurdacıdan çıkan alev ve duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Ataşehir, Polis, Güncel
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