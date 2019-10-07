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Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı

Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı Araçtaki küçük kız ile sürücü yaralandıİSTANBUL - Ataşehir'de karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

07.10.2019 09:46
Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı
Araçtaki küçük kız ile sürücü yaralandı
İSTANBUL - Ataşehir'de karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Araçlardan birinde bulunan küçük kız çocuğu ile bir sürücü yaralanırken iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kaza, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İçerisinde 3 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobile, yan sokaktan yola giren başka bir otomobilin çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren kadın sürücü ile diğer araçta bulunan kız çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar yolda trafik yoğunluğuna sebep olurken, vatandaşlar olay yerini meraklı gözlerle izledi.
Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı

Ataşehir, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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